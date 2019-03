Twierdzi, że "pomylił" 3-letnią córkę z żoną. Został skazany na 200 lat więzienia

Do dramatycznych wydarzeń doszło w USA. 3-letnia dziewczynka w lutym 2018 roku wyznała członkom rodziny, że jej ojciec ją molestował. To samo powtórzyła następnie przed pracownikami społecznymi ds. ochrony dzieci.

Podczas pierwszego przesłuchania mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. Następnie jednak zmienił zeznania i podczas kolejnego przesłuchania przyznał się do dwukrotnego molestowania córki.

"Pomylił" córkę z żoną

Za pierwszym razem do tragicznych wydarzeń doszło, gdy Bennett uprawiał seks ze swoją partnerką. Gdy kobieta poszła do łazienki, do łóżka weszła córeczka mężczyzny, który ją zaczął molestować. Bennett następnie przekonywał, że nie chciał wykorzystać córki i pomylił dziecko z własną żoną.

Jego żona była początkowo oskarżona o współudział, ale ostatecznie odpowie za zaniedbanie dziecka.

Ława przysięgłych potrzebowała jedynie 30 minut, aby uznać go winnym. – Nie zamykam go na resztę życia, ale do końca jego "skutecznego życia" [seksualnego – red.] – stwierdził sędzia Derek Swope.