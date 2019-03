"Na razie nie chcemy do UE". Jasna deklaracja Białorusi

Krauczanka ocenił, że Euroazjatycka Unia Gospodarcza, do której należy Białoruś, jest mniej upolityczniona niż Unia Europejska. Jego zdaniem Białoruś i UE powinny pokojowo żyć obok siebie niczym sąsiedzi.

– Unia Europejska powinna traktować Białoruś jako sąsiada, a nie jako państwo, które chce wstąpić do UE, ponieważ na razie nie mamy takiej chęci – podkreślał wiceszef białoruskiej dyplomacji.

Jego zdaniem Euroajzatycka Unia Gospodarcza jest co do zasady podobna do Unii Europejskiej, ale za to pozbawiona aspektu politycznego.

Białoruś i Unia Europejska miały podpisać porozumienie dotyczące partnerstwa, ale jest ono blokowane przez Litwę, która w ten sposób protestuje przeciwko budowie na Białorusi elektrowni atomowej w Ostrowcu. Z tego też powodu dialog między Mińskiem a Brukselą znalazł się w "ślepym zaułku".

