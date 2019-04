"Temat jest zamknięty. Na zawsze". Mocne stanowisko Kremla ws. Krymu

Pieskow odpowiedział w ten sposób Wołodymyrowi Zełenskiemu, który ubiega się o fotel prezydenta Ukrainy. Zełenski domaga się od Rosji oddania Krymu orazy wypłaceni rekompensaty za jego zajęcie. –Kreml jest gotów wyjaśnić swoje stanowisko w sprawie Donbasu dowolnemu politykowi oraz uważa sprawę Krymu za zamkniętą – podkreślił Pieskow.

Rzecznik Kremla przekonuje, że Rosja jest gotowa wytłumaczyć "każdemu obywatelowi Ukrainy", że nie okupuje żadnych terytoriów. – Nieuznawane republiki w Donbasie są odrzucane przez samą Ukrainę, a to, co się tam dzieje, jest konsekwencją polityki prowadzonej przez władze Ukrainy – ocenił rosyjski polityk.

Jego zdaniem używanie takich określeń, jak "okupacja" czy "aneksja" są niewłaściwe.

– Co się tyczy wspominania o Krymie w tym kontekście, uważamy to za niedopuszczalne. Jest to temat, który nie podlega dyskusjom. Ten temat jest raz na zawsze zamknięty – podkreślił Pieskow.