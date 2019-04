Skandal w brytyjskiej Izbie Gmin. Półnadzy protestujący zakłócili obrady

"Extinction Rebellion" to grupa określająca sie jako nie stosującą agresji inicjatywę obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ich działania są wymierzone przeciw niszczeniu środowska naturalnego przez człowieka. Jako największe zagrożenie widzą ocieplenie klimatu. Ich zdaniem zmiany klimatyczne już niedługo doprowadzą do wyginięcia gatunku ludzkiego. Zwracają też uwagę na problem wymierania zwierząt i roślin, co będzie skutkowało zawaleniem się całego ekosystemu. Swoimi radykalnymi akcjami chcą zmusić rządy do zmiany priorytetów polityki. Wzywają, aby 15 kwietnia wyrazić globalny sprzeciw "dla lepszego świata i jaśniejszej przyszłości" – czytamy na oficjalnym Facebooku "Extinction Rebellion". Już wcześniej grupa organizowała głośne protesty m. in. na ulicach Londynu.

Półnadzy mężczyźni i kobiety zablokowali w poniedziałek obrady Izby Gim, która zajmowała się palącą kwestią brexitu. Grupa aktywistów ubranych jedynie w majtki przykleiła się do szyb między galerią dla publiczności a ławami członków Izby. Całą akcją protestujący pochwalili się w mediach społecznościowych. Spiker Izby apelował do parlamentarzystów o zachowanie spokoju i ignorowanie protestujących.

Protestujący mieli wypisane na ciele hasła domagające się działań w sprawie ochrony klimatu. Nawoływali do zajęcia się sprawami napawdę istotnymi. W tym czasie w Izbie Gmin trwała debata dot. brexitu. Happening trwał pół godziny – aktywiści opuścili galerię w asyście policji. Brytyjski "Daily Mail" nazywa ich happening największą wpadką ochrony Izby Gmin od 2014 roku.