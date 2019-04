Netanjahu chce przyłączyć do Izraela osiedla na Zachodnim Brzegu

Premier Izraela Benjamin Netanjahu zapowiedział, że w następnej kadencji chce przyłączyć osiedla na Zachodnim Brzegu Jordanu do Izraela. Obecnie są one pod administracją izraelską, ale Palestyńczycy roszczą sobie prawa do tych terenów.