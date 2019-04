Ziemkiewicz o Izraelu: Gangster Netanjahu utrzymuje władzę

"To, że ten gangster Netanjahu utrzymuje władzę, to bardzo zła wiadomość dla świata" – uważa Rafał Ziemkiewicz, publicysta "Do Rzeczy".

We wtorek w Izraelu odbyły się wybory parlamentarne. Wstępne wyniki wskazują na triumf Likudu – partii Benjamina Netanjahu, która zbuduje większościową koalicję w przyszłym Knesecie. Według izraelskich mediów blok rządzący może liczyć na 65 ze 120 miejsc. "To, że ten gangster Netanjahu utrzymuje władzę to bardzo zła wiadomość dla świata. W imię partykularnych interesów nie zawaha się przy pierwszej okazji doprowadzić Bliski Wschód do krawędzi wojny i popchnąć dalej, jak niemieccy sztabowcy po zamachu w Sarajewie" – skomentował wynik izraelskich wyborów Rafał Ziemkiewicz. W 120-osobowym Knesecie żadna partia jeszcze nigdy nie zdobyła większości, dlatego rządy koalicyjne są w Izraelu normą. Jeśli Benjamin Netanjahu pozostanie na fotelu premiera, będzie najdłużej urzędującym szefem rządu w 71-letniej historii Izraela i wyprzedzi Dawida Ben Guriona, który kierował krajem w latach 1948–1954.