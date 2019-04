Brexit przesunięty o pół roku. Tusk: To czas dla Wielkiej Brytanii na znalezienie najlepszego rozwiązania

Wchodząc na spotkanie z liderami państw UE, Theresa May podkreśliła, że żałuje iż doszło do sytuacji, kiedy Wielka Brytania powinna już opuścić Wspólnotę (pierwotnie miało to stać się 29 marca), ale ze względu na decyzje brytyjskiego parlamentu wciąż to nie nastąpiło. – Pracuję nad tym, żebyśmy płynnie i jak najszybciej opuścili Unię Europejską – mówiła May.

Zgodnie z ustaleniami sprzed kilku tygodni, Wielka Brytania miała opuścić Wspólnotę już w najbliższy piątek. Jak jednak poinformował po północy szef Rady Europejskiej Donald Tusk, państwa unijne doszły do porozumienia i nową datą Brexitu ma być 31 października.

Jak potwierdził o godzinie 2 w nocy Tusk, na propozycję państw UE zgodziła się brytyjska premier Theresa May.

– Udało nam się wypracować dobry kompromis, uniknęliśmy bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE – mówił na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu premier Mateusz Morawiecki.

W czerwcu 2016 roku Brytyjczycy zdecydowali, że ich kraj powinien opuścić UE 29 marca 2019 roku. Trzy tygodnie temu, przywódcy państw UE ustalili, że maksymalne opóźnienie Brexitu (ze względu na brak porozumienia wewnątrz brytyjskiego parlamentu) może trwać do 22 maja. Dzień później zaczynają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Przedłużenie procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty dalej niż 22 maja, oznacza, że Brytyjczycy wezmą udział w wyborach do PE.

