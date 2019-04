Merkel rozbawiła uczestników unijnego szczytu. Co było na tablecie kanclerz Niemiec?

Obrady Rady Europejskiej poświęcone są kwestii przedłużenia okresu wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Od godziny 18 przywódcy unijnych państw negocjują datę Brexitu oraz warunki jakie muszą spełnić władze w Londynie, aby do przedłużenia Brexitu doszło.

Na początku spotkania liderów państw unijnych, uwagę mediów zwróciła jednak kanclerz Niemiec, która rozbawiła zebranych czymś na swoim tablecie. Nagranie na którym Angela Merkel pokazuje coś na urządzeniu premier Theresie May, a później szefowi Rady Europejskiej Donaldowi Tuskowi obiegło internet, a media spekulują co znajdowało się na urządzeniu.

Co dalej z Brexitem

W czerwcu 2016 roku Brytyjczycy zdecydowali, że ich kraj powinien opuścić UE 29 marca 2019 roku. Trzy tygodnie temu, przywódcy państw UE ustalili, że maksymalne opóźnienie Brexitu (ze względu na brak porozumienia wewnątrz brytyjskiego parlamentu) może trwać do 22 maja. Dzień później zaczynają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Przedłużenie procesu wychodzenia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty dalej niż 22 maja, oznacza, że Brytyjczycy wezmą udział w wyborach do PE.

Czytaj także:

May: Pracujemy nad tym, żeby opuścić UE jak najszybciej