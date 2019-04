Śmierć na scenie. Widzowie myśleli, że to element skeczu

Jak informuje BBC, Cognito zmarł w czwartek na scenie w barze Atic w angielskim mieście Bicester.

Komik w trakcie swojego występu poczuł się źle i upadł na scenę. Zgromadzeni widzowie byli przekonani, że to element skeczu – według prowadzącego występ, 60-latek kilka chwil wcześniej żartował na temat swojego stanu zdrowia. – Wyobraźcie sobie, co by było, gdybym tu przed wami umarł – miał mówić Cognito.

Na miejsce wezwano pogotowie, dokonano ewakuacji widowni. Pomimo podjętej reanimacji, mężczyzny nie udało się uratować. Jak donoszą media, przyczyną śmierci był zawał serca.

