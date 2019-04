Australia: Strzelanina przed klubem nocnym. Są ofiary

Winnicki: Możliwy jest demontaż Unii Europejskiej od wewnątrz

Wszystko wskazuje na to, że europarlament to dla Konfederacji dopiero pierwszy krok. Antysytemowcy poważnie rozważają wspólny start w wyborach do Sejmu. – Fundamentalne sprawy rozgrywają się w parlamencie przy ulicy Wiejskiej, a nie w...