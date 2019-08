Wirtualna władza w realu

Kiedy zatwardziali lewicowcy stają się nagle nieprzejednanymi zwolennikami wolnego rynku w jego najostrzejszej postaci? Gdy wielkie cyfrowe koncerny zaczynają cenzurować konserwatywne treści. Wtedy nagle stwierdzają, że prywatna firma ma prawo robić wszystko. Problem w tym, że Google, należący do niego YouTube czy Facebook to rodzaj przedsiębiorstw, których istnienia nie przewidywali i nie uwzględniali klasycy liberalizmu. W praktyce to monopoliści globalnego rynku informacji i idei.