Operacja "Greta"

Angielskie Plymouth po raz pierwszy zasłynęło w kategorii rejsów oceanicznych w 1620 r., gdy grupa 102 purytanów wypłynęła stamtąd na pokładzie żaglowca „Mayflower”, by po drugiej stronie oceanu szukać lepszego życia i wolności religijnej. Tak powstała legenda, która szybko stała się fundamentem amerykańskiej tożsamości. 399 lat później, 14 sierpnia 2019 r., z tego samego portu w bardzo podobną trasę wypłynęła inna jednostka, która już zdążyła przejść do historii. A przynajmniej do historii walki aktywistów klimatycznych z transportem lotniczym.