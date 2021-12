Eskalacja czy agresja?

Mało prawdopodobne, by w nadchodzącym roku doszło do pełnowymiarowej agresji Rosji na Ukrainę. Nie oznacza to jednak, że nie może dojść do eskalacji na mniejszą skalę. W tym z udziałem Białorusi

Od wielu miesięcy oczy światowej – a przynajmniej europejskiej i amerykańskiej – opinii publicznej zwrócone są w stronę wschodnich rubieży Zachodu. Najpierw atak służb Alaksandra Łukaszenki na granice państw bałtyckich i Polski. Następnie groźnie wyglądające ruchy wojsk rosyjskich przy granicy z Ukrainą. Zdaniem wielu ekspertów obie operacje to część szerszego planu wywierania nacisków celem wymuszenia konkretnych ustępstw czy koneksji ze strony Zachodu.