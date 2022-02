„Siłowik pokoju”

Czy Putin to Hitler XXI w.? – amerykańscy publicyści stawiali to pytanie już po nielegalnej aneksji Krymu w 2014 r. Osiem lat później Władimir Putin, bezczelnie fałszując w przemówieniu historię Europy Środkowo-Wschodniej, postanowił napisać ją od nowa krwią tysięcy ukraińskich cywilów i żołnierzy. Sam fakt inwazji pokazuje, jak niebezpieczny jest to gracz. Gdy USA, Wielka Brytania i wielu innych przywódców zachodniego świata ostrzegali, że Putin szykuje inwazję, większość wolała sądzić, że dziesiątki tysięcy żołnierzy przy granicy z Ukrainą to blef, polityczny szantaż, element wojny informacyjnej.