Władimir Oswoboditiel, czyli historiozofia agresji

Fragment mapy Ukrainy z herbem Korony Polskiej z połowy XVII w. Niżej podpis: „Był rok 1648. Do narodzin Putina zostało jeszcze 300 i 4 lata. Nikt jeszcze nie wiedział, że Ukrainę stworzyła Rosja na czele z Leninem”. Ten dowcipny mem, który zrobił karierę w ukraińskim Internecie, nawiązywał do długaśnego orędzia Władimira Putina z 21 lutego. Prezydent Federacji Rosyjskiej ogłosił w nim uznanie samozwańczych republik Ługańskiej i Donieckiej przez Rosję i wysłanie tam z Rosji oddziałów wojskowych. Przez ostatnie lata wywodami historycznymi gospodarza Kremla interesowali się głównie specjaliści od rosyjskiej polityki historycznej. Teraz jednak okazuje się ona niezbędna do zrozumienia bezpośrednich działań rosyjskiej machiny państwowo-wojskowej.