"Do Rzeczy" nr 24: Tajemnice "kamieni milowych" - ostry tekst Ziemkiewicza

– Rząd PiS dokonał zdumiewającej wolty, kompletnie zaprzeczając wszystkiemu, co głosił, z czym szedł do władzy i w imię czego jego wyborcy wybaczają od lat oczywiste niedostatki sanacyjnego modelu sprawowania władzy. Krajowy Plan Odbudowy to kapitulacja! – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w artykule “Wyprzedaż niepodległości”.

– Lobbyści z Komisji Europejskiej postanowili zabić motoryzację i zakazać sprzedaży samochodów spalinowych od 2035 r. Polski rząd ten szalony plan chce wesprzeć – obiecał obłożyć takie pojazdy dodatkowymi podatkami. To dla Polaków oznacza katastrofę – ostrzega Łukasz Zboralski w tekście “Autodestrukcja”. Na łamach „Do Rzeczy” również: – Polacy mogą spać spokojnie – mówi Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, w rozmowie z Karolem Gacem. – Disney+ wkracza do Polski. Co powinno nas w związku z tym ekscytować, a co martwić? – rozważa Piotr Gociek

w tekście “Imperium kontratakuje”. – Stosunek Polaków do Ukrainy ma charakter nad wyraz emocjonalny, co uniemożliwia chłodną analizę sytuacji – stwierdza Jan Fiedorczuk w artykule “Polska sługą Ukrainy?”. – Najazdom rosyjskich hord towarzyszyły masowe gwałty, rabunki i morderstwa. Jednak charakterystyczną ich cechą jest cywilizacyjny szok, przeżywany w krajach Zachodu zarówno przez sołdatów Stalina, jak i dzisiejszych bojców Putina – pisze Jacek Komuda w tekście “Orkowie w Europie”. – Architekt pełnowymiarowej agresji na Ukrainę. Zwolennik twardego kursu wobec Zachodu. Wierny współpracownik, a być może i następca Putina. Kim jest Nikołaj Patruszew? – docieka Maciej Pieczyński w artykule “Kremlowski jastrząb”. Na łamach nowego „Do Rzeczy” również PORADNIK ANTYINFLACYJNY z opisem najatrakcyjniejszych lokat oraz obligacji skarbowych. Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 13 czerwca 2022 r.