"Do Rzeczy" nr 34: Polska polsko-ukraińska? Nasze państwo staje się dwunarodowe

– Wsparcie socjalne, liczne inicjatywy kulturowe, swoboda w celebrowaniu własnej historii i tożsamości. Polska jest dziś bezpiecznym schronieniem i dobrym miejscem do życia dla licznej mniejszości ukraińskiej – zauważa Zuzanna Dąbrowska w artykule “Żyć jak Ukrainiec w Polsce”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Demaskowanie „symetrystów” to zajęcie nie tylko anonimowych hejterów, lecz także opozycyjnych „autorytetów” z nazwiskami i tytułami – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście “Polowanie na symetrystów”.

– Od Cháveza do Maduro, od snu o socjalizmie do piekła na ziemi: „Gorączka złota” to jeden z najbardziej ponurych współczesnych reportaży – stwierdza Piotr Gociek w artykule “Zbuduj sobie raj”.

– Referendum powinno być kwintesencją demokracji, ale w Polsce jest instytucją fasadową i tegoroczne głosowanie tylko to potwierdza – przekonuje Łukasz Warzecha w tekście “Instrukcja obsługi referendum”.



– Zwycięstwa w bitwach pod Warszawą, Komarowem, nad Niemnem i inne były możliwe dzięki heroizmowi całego społeczeństwa polskiego, ale w ogromnym stopniu również za sprawą radiowywiadu; kryptografowie połączyli siły z wybitnymi matematykami – zauważa Jerzy Miziołek w tekście “1920: triumf heroizmu i nauki”.



– Bunt wagnerowców nie był wymierzony w Putina. Najemnicy wciąż potrzebni są Moskwie – w Afryce, na Białorusi i na granicy z Polską. Dlatego pogłoski o politycznej – nie mówiąc już o fizycznej – śmierci Jewgienija Prigożyna na razie wydają się mocno przesadzone – pisze Maciej Pieczyński w artykule “Co gotuje kucharz Łukaszenki”.

– Niemiecki przemysł motoryzacyjny miał być wielkim wygranym polityki klimatycznej, lecz zamiast tego pogrąża się w coraz bardziej zauważalnym kryzysie – zauważa Jakub Wozinski w tekście “Zmierzch niemieckiej motoryzacji?”.



W najnowszym numerze również Piotr Semka ostro o atakach na podręcznik prof. Roszkowskiego.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 21 sierpnia 2023 r.