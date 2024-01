"Do Rzeczy" nr 3: Nowi słudzy Ukrainy. Politycy ekipy Tuska wchodzą w buty polityków PiS

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Po miesiącu rządów centrolewu wielu Polakom ostatnie lata rządów Mateusza Morawieckiego jawić się mogą jako okres spokoju i przewidywalności – zauważa Piotr Semka w tekście “Tuskowszczyzna bez rękawiczek”.



– Chyba nikt jeszcze nigdzie na świecie nie widział takiej sytuacji, kiedy cały prawniczy establishment wzywa otwarcie do łamania prawa, podważając w plemiennym zaślepieniu nawet sam sens jego istnienia – stwierdza Rafał A. Ziemkiewicz w artykule “Prawnicy bezprawia”.

– Zmarł Janusz Majewski, reżyser, który wszedł do historii polskiego kina filmami „Zaklęte rewiry”, „Lekcja martwego języka” czy „C.K. Dezerterzy” – pisze Piotr Gociek w tekście “Lekcje pana Janusza”.



– Kościół katolicki w Polsce staje w 2024 r. przed niezwykle poważnymi wyzwaniami. Musi odeprzeć światopoglądową lewicową nawałę polskiego rządu, obronić swoją niezależność finansową, przemyśleć system katechezy szkolnej i odnaleźć się w coraz trudniejszej sytuacji panującej w światowym katolicyzmie, którą wywołują nowe, radykalne decyzje papieża Franciszka. Wszystkie te problemy spadną na barki nowych władz Konferencji Episkopatu – przekonuje Paweł Chmielewski w tekście “Ogromne wyzwania dla Kościoła w Polsce”.



– Na froncie bez zmian. Żadna ze stron nie jest w stanie odnieść ostatecznego zwycięstwa. Ukraińcom lepiej wychodzi zabijanie Rosjan i ich kolaborantów w Rosji i na terenach okupowanych niż odzyskiwanie utraconych ziem – stwierdza Maciej Pieczyński w artykule „»Ukraiński Mosad«”.

– Sztuczny raj w Stanach Zjednoczonych to miejsce, w którym można zadawać sobie pytanie: Po co są pieniądze.

No właśnie po to! – zauważa Joanna Bojańczyk w tekście “Wyspa miliarderów”.



