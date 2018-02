Kwestia osobista

Piszący dla izraelskiego „Yedioth Ahronoth” i amerykańskiego „New York Timesa” Ronen Bergman zapytał premiera Morawieckiego „o nową ustawę (o IPN), w której jest napisane, że nie można mówić, iż Polacy przyczynili się do Holokaustu”. W dalszym ciągu pytania zasugerował, że jednak się przyczynili, używając przy tym argumentu emocjonalnego i trudnego do odparcia bez posądzenia co najmniej o brak empatii, jeśli nie o antysemityzm.