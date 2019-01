Portret pamięciowy

Nie był żołnierzem trójmiejskich gangów, rzadko oglądał serwisy informacyjne publicznej telewizji, nie czytał opiniotwórczych tygodników. Za to z pewnością cierpiał na problemy psychotyczne, które nasilały się z każdym miesiącem odbywania kary. Co wiadomo dziś z całą pewnością o zabójcy Pawła Adamowicza? W nowym numerze tygodnika "Do Rzeczy" rozbijamy krążące na jego temat teorie spiskowe.