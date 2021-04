Polska wobec Rosji: kompleks katyńsko-smoleński

Wiele wskazuje na to, że Rosja weszła w fazę politycznego szaleństwa, typowego dla upadających mocarstw. Nieumiejętność rozwiązywania problemów wewnętrznych próbuje rekompensować sobie ekspansją zewnętrzną. Bywało tak w historii niejednokrotnie, by wspomnieć choćby ekspansję osmańskiej Turcji u schyłku wieku XVIII, kiedy to posunęła się ona aż pod Wiedeń, a potem się załamała i stała się na ponad dwa stulecia „chorym człowiekiem Europy”. Oczywiście w dobie broni masowego rażenia agresywność upadającej Rosji jest bardziej niebezpieczna, niż bywało to w wiekach poprzednich, i na to właśnie zdaje się liczyć Władimir Putin, testując wciąż na nowo ustępliwość Zachodu.