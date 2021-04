Łukaszenka „bije nas po mordzie”

Rosyjskie FSB i białoruskie KGB miały niedawno udaremnić rzekomy zamach na Łukaszenkę, przygotowywany przez USA, przy współudziale Polski. Oto więc Mińsk i Moskwa jednoczą się przeciwko wspólnemu zagrożeniu z Zachodu. 12 kwietnia o godz. 20.45 niezidentyfikowany statek naruszył przestrzeń powietrzną Białorusi od strony granicy z Polską. Tak przynajmniej stwierdziły władze w Mińsku. Do białoruskiego MON wezwano polskiego attaché obrony. Warszawa zaprzeczyła, by taki incydent miał miejsce. To jednak nie ma żadnego znaczenia. Mińsk szuka kolejnych punktów zapalnych w relacjach ze znienawidzonym zachodnim sąsiadem. Każdy pretekst do eskalacji napięcia jest dobry.