Jeśli Kukiz, to i sędziowie pokoju

RYSZARD GROMADZKI: Czy Zjednoczona Prawica jest wciąż żywym bytem politycznym?

KRZYSZTOF SOBOLEWSKI: Jak widać chociażby po ostatnich głosowaniach w Sejmie, Zjednoczona Prawica trwa. Ma się nieźle, oczywiście mogłaby być w lepszej kondycji, ale sądzę, że ta kondycja będzie się wyłącznie poprawiała z upływem czasu. O tym, jak koalicja działa, o jej kształcie, decyduje kierownictwo Zjednoczonej Prawicy. Do tej pory od początku funkcjonowania całej formacji udawało się wszelkie sprawy kontrowersyjne, wszelkie różnice zdań wyjaśnić w ramach dialogu i teraz też zmierza to ku takiemu finałowi. Mamy przed sobą dużo do zrobienia i tylko jako Zjednoczona Prawica możemy to, z czym szliśmy do wyborów, co obiecaliśmy Polakom, zrealizować. Nie widzę innego rozwiązania.