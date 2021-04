Terapie prof. Maksymowicza

We wtorek 13 kwietnia wiceminister zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował media, że ministerstwo otrzymało informację, jakoby prof. Wojciech Maksymowicz, poseł Porozumienia, były wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego, a także były minister zdrowia i opieki społecznej, miał dokonywać eksperymentów z użyciem ciał przedwcześnie urodzonych płodów. „Myślę, że kierując się przesłankami możliwych nieprawidłowości, daleko posuniętych nieprawidłowości, to pan prof. Maksymowicz powinien również oczekiwać jak najszybszego wyjaśnienia tej sprawy, bo może rzutować to na dalszą jego karierę” – powiedział Andrusiewicz, dodając, że wyniki dochodzenia zostaną upublicznione.