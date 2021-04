Pandemia oszustw

Ponad rok zdalnego nauczania odciska swoje piętno na dzieciach. Cierpią psychicznie, tracą wiedzę i umiejętności, a w przyszłości raczej będą zarabiać mniej niż obecne pokolenia (pisaliśmy o tym w „Do Rzeczy” z 6 kwietnia). Czasem te kłopoty wzmagają nauczyciele, którzy w jakiś sposób chcą weryfikować, czego nauczyły się dzieci – to zamienia się w stresujące ciągi elektronicznych sprawdzianów na czas, by wykluczać niesamodzielną pracę. Jest jeszcze inna, ciemna strona domowego nauczania, o której się nie wspomina. To rodzice, którzy wykorzystują obecną sytuację, by zawyżać oceny swoich dzieci.