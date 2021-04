Dżihad – McŚwiat 1:0

Jeśli kogoś nie interesuje piłka nożna, to mógł przeoczyć bardzo ciekawe wydarzenia. Oto grupa najsilniejszych klubów europejskich ogłosiła powstanie Superligi. Potentaci wypięli się na krajowe rozgrywki i Ligę Mistrzów, do której może trafić byle kto, i powołali do życia ekskluzywne rozgrywki dla wybranych. Reakcja UEFA i FIFA była tak ostra, że secesjoniści zaczęli się wyłamywać i po dwóch dniach rewolucja w światowym futbolu się załamała.