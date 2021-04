Supremacja mojej rasy

Wojciech Cejrowski – korespondencja z USA | W TVP leci jeszcze „Boso przez świat – PERU”. I z tej okazji dostaję typowe pytania o moją wyższość człowieka cywilizowanego, supremację białej rasy i moje neokolonialne podejście do innych kultur. No to pogadajmy o tym.

W USA po każdym zastrzeleniu przez policję czarnego przestępcy bandyta zostaje bohaterem, miasta są demolowane w zamieszkach i płoną, a sklepy są rabowane – najpierw z gorzały, telewizorów i sportowego obuwia, ale MARKOWEGO, typu Nike. To nie są towary pierwszej potrzeby, prawda?