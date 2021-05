Patron na czasy kryzysu?

Rotmistrz Witold Pilecki urodził się 120 lat temu – 13 maja 1901 r. Wyrok śmierci wykonano na nim również w maju, dokładnie 25 maja 1948 r. Stąd to właśnie w maju organizowane są w ostatnich latach marsze, biegi i uroczystości ku pamięci ochotnika do Auschwitz. Co jakiś czas pojawia się również pytanie o ewentualną możliwość rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Witolda Pileckiego. W 2015 r. kard. Kazimierz Nycz odmówił wszczęcia procesu beatyfikacyjnego rotmistrza, stwierdzając jednak, że sprawa nie jest jeszcze zamknięta. Pierwszym etapem w takim przypadku jest wykazanie heroiczności cnót danej osoby. Bez ingerowania w kwestie ewentualnej beatyfikacji w książce „Duchowość i charakter Witolda Pileckiego – sylwetka ochotnika do Auschwitz” starałam się zwrócić uwagę właśnie na pytanie o heroizm naszego bohatera.