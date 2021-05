Festiwal Solidarności w Hiszpanii

Sforsowałam wreszcie graniczny kordon sanitarny, co wcale nie było łatwe, bo chiński wynalazek z koronką długo złomuje się w nosie i uniemożliwia to, czym tak szczyci się UE: „swobodny przepływ osób”. Jeśli tylko test PCR okaże się zbyt czuły, to trzeba odsiedzieć ponownie wyrok w izolacji i odbierać telefony od wojska i sanepidu, co za trzecim razem już trąci nudą. Ale udało się: oto ląduję w Madrycie i choć już wydawało mi się, że wszystko w Hiszpanii mnie spotkało, to odkrywam nowe fenomeny.