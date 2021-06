"Do Rzeczy" nr 25: Kto nam chce ukraść historię

Zniszczyć jedną historyczną wspólnotę, by skonstruować inną – to sprawa nienowa. I z jej przykładem mamy właśnie do czynienia – wskazuje historyk prof. Andrzej Nowak w rozmowie z Krzysztofem Masłoniem w rozmowie zatytułowanej „Polskość znienawidzona”. I wskazuje: – W Ameryce na klasowość nakładają się rasizm i genderyzm – i mamy trzy w jednym. W polskiej odmianie tego zjawiska nie znajdujemy niczego oryginalnego, a próba przeniesienia ideologii nienawiści na nasz grunt prowadzi do ryzykownych paradoksów. Na przykład przedstawianie chłopów pańszczyźnianych w Polsce jako Murzynów jest historycznie chybione.

Dodatek specjalny „Ideologia LGBT a wolność nauki”

– Biden dał się przekonać, że największym zagrożeniem dla USA są Chiny. Waszyngton zamierza budować wspólny antychiński front z Niemcami i Rosją – stąd ustępstwa na rzecz tych dwóch państw – ocenia nową politykę USA były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski w rozmowie z Maciejem Pieczyńskim zatytułowanej „Biden woli powstrzymywać Chiny niż Rosję”.

Krzysztof Tyszka-Drozdowicz w tekście „Koniec naiwności” pokazuje, że po USA Trumpa, teraz UK za rządów premiera Johnsona zaczyna dostrzegać zagrożenia płynące z Chin.

To Niemcy odpowiadają za masakrę w Jedwabnem. Polskiego udziału w tej zbrodni właściwie nie ma. Śledztwo IPN nie pozwalało na wnioski obciążające rodaków. Wiadomo to z dokumentów, które ujawniono dzięki batalii sądowej – historyk Marek Jan Chodakiewicz opisuje utajniane do tej pory dokumenty w tekście „Jedwabne: tajne archiwum”.

Paweł Zdziarski w tekście „Hakerzy uderzyli w rząd” opisuje głośną sprawę infiltracji prywatnej poczty elektronicznej ważnych osób w państwie.

Czy wobec pandemii koronawirusa jedynym słusznym rozwiązaniem było prowadzenie polityki lockdownu, subordynowania i straszenia obywateli oraz poświęcania gospodarki w imię ludzkiego zdrowia? Z pewnością odbyło się to bez należytej dyskusji i chłodnej kalkulacji. Sternikiem w tym epidemicznym sztormie były i są emocje – pisze Przemysław Staciwa w tekście „Wolność pod respiratorem”.

Skutkiem rojeń o „zjednoczeniu opozycji”, które po „genialnym zwycięstwie wspólnego kandydata” w Rzeszowie upowszechniane są z nową energią, jest zużywanie energii opozycji na beznadziejne zjednoczeniowe kontredanse, zamiast na stworzenie alternatywnej wobec PiS propozycji politycznej – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście „Terapia Rzeszowem”.

Układ zamknięty – tak poseł Andrzej Sośnierz nazywa plan reorganizacji szpitali w ramach Polskiego Ładu. Dlaczego? – Powstanie agencja. Ta agencja przejmie pieniądze, a potem będzie mogła przejmować szpitale w częściowe lub trwałe zarządzanie. Zarządzać tymi szpitalami będzie korpus menedżerski wyszkolony, certyfikowany i oddelegowywany przez tę agencję. Kierownictwo agencji i korpus menedżerski, czyli 100, może 200 osób będą dysponowali kilkoma miliardami złotych pochodzącymi z budżetu i funduszy pomocowych – tłumaczy w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

Kamila Baranowska opisuje kulisy politycznej walki wokół Polskiego Radia w tekście „Gra o radio”.

Łukasz Warzecha w tekście „Samochodowy apartheid” ostrzega, że urzędnicy z UE na dwa sposoby dążą do odebrania nam samochodów jako własności prywatnej.

Łukasz Zboralski w tekście „Wakacje w chaosie” wskazuje na problemy biurokratyczne, z którymi podczas pandemii spotkają się Polacy pragnący spędzić wakacje za granicą.

Minister spraw zagranicznych Niemiec marzy o zakazaniu w UE weta w sprawach wspólnej polityki zagranicznej. To nie pierwszy tak kontrowersyjny pomysł Heiko Maasa – pisze Piotr Włoczyk w tekście „Maas, czyli zakaz”.

Robert Kuraszkiewicz w tekście „Ropa odpływa” przedstawia dowody na to, że wiek ropy jako surowca geopolitycznego dobiega końca.

Ponadto w numerze „Do Rzeczy”: Tomasz Rowiński o kolejnych zapowiadanych powrotach Donalda Tuska („Koniec Tuska”); Agnieszka Niewińska o dziennikarskim stylu Krzysztofa Stanowskiego („Dziennikarz niesportowy”); fragment książki „Piątka u Semki” („Pobudzający mętlik idei”); Piotr Gociek o wznowionych wydaniach dzieł Orwella („Powrót mistrza”); Jacek Władysław Bartyzel i Ewa Rowińska o uczelni Collegium Itermarium („Kuźnia elit międzymorza”); Tomasz Zbigniew Zapert o wchodzącej na ekrany historii polskiego genialnego matematyka („Piękny umysł ze Lwowa”); Joanna Bojańczyk o milionerach, którzy ubierają się jak biedacy („Jak cię widzą”); Katarzyna Pinkosz o osteoporozie („Choroba częstsza niż rak”).

