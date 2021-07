„Do Rzeczy” nr 28: Sławomir Cenckiewicz dla „Do Rzeczy”: Zagadka śmierci Michała Falzmanna. 30 lat temu inspektor NIK odkrył aferę FOZZ. Wkrótce potem zmarł

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Donald Tusk wrócił do Polski, ale sprawia wrażenie, jakby sam o tym, że musi wrócić, dowiedział się niedawno. Tym bardziej warto się zastanowić, dlaczego wrócił – zauważa Rafal A. Ziemkiewicz w tekście „Tusk – wystarczy być?”.

– „Mythic Quest” to najlepsza, obok „Teda Lasso”, komediowa produkcja Apple TV+. I niegłupi komentarz do naszych czasów – pisze Piotr Gociek w artykule „Wszystko gra”.

– Po powrocie Donalda Tuska na stanowisko szefa Platformy Obywatelskiej plan dużych graczy stał się natychmiast czytelny: dążyć do przywrócenia sytuacji sprzed mniej więcej dekady, gdy nie istniał żaden alternatywny wybór. Były dwa obozy i trzeba się było zapisać do jednego albo do drugiego – pisze Łukasz Warzecha w tekście „Między obozami”.

– Wynik bitwy stoczonej w święto Rozesłania Apostołów pod Grunwaldem umożliwił narodziny wielkiego państwa polsko-litewsko-ruskiego – tłumaczy Maciej Rosalak w artykule „1410. Zwycięstwo po bitwie”.

– Dyktator. Przyjaciel Putina. Homofob. Szaleniec, który rzucił wyzwanie samemu Sorosowi – mawiają niektórzy. Z drugiej strony to wielki reformator, najdłużej rządzący premier w dziejach Węgier i polityk, w którym niektórzy już widzą przyszłego przewodniczącego Komisji Europejskiej – zauważa Maciej Szymanowski w tekście „Kim jesteś, Viktorze Orbánie?”.

– Nie zmieniajmy podatku liniowego – apeluje rzecznik małych i średnich przedsiębiorców Adam Abramowicz

w rozmowie z Jakubem Wozinskim.

– Reklamy Gazpromu podczas mistrzostw Europy nie powinny nikogo dziwić. Europejski futbol jest od dawna wspierany przez rosyjskiego gazowego giganta – zauważa Łukasz Majchrzyk w artykule „Putin życzy dobrej zabawy”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Wojciech Cejrowski o tym, jak zamknięto go na kwarantannie.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 12 lipca 2021