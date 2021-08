"Do Rzeczy" nr 32: Sensacyjne ustalenia Sławomira Cenckiewicza. Jak politycy Platformy dali się uwikłać w prowokację WSI

Na łamach „Do Rzeczy” również:

Szachiści nazywają taką sytuację, w jakiej znajduje się obecnie Gowin, zugzwangiem. To, upraszczając nieco, moment gry, w którym każdy możliwy do wykonania ruch jest zły, każdy prowadzi w ten czy inny sposób do klęski

zauważa Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Zugzwang Gowina".

Do 10 powiększyła się seria powieści podróżniczych Alfreda Szklarskiego o Tomku Wilmowskim i grupie jego

przyjaciół, zapoczątkowana „Tomkiem w krainie kangurów" w roku 1957 – zauważa Krzysztof Masłoń w tekście

„Tajemnicza przemiana Tomka".

Nie obrażam, czekam i sprawdzam –mówi Grzegorzem Płaczek, fotografik i bloger, w rozmowie z Janem Pospieszalskim.

Trzecia Rosja – to mogło się udać – przekonuje prof. Andrzej Nowak, historyk, sowietolog, w rozmowie

z Maciejem Pieczyńskim.

Pecunia non olet, czyli pieniądz nie śmierdzi. Tę rzymską zasadę przyswoili sobie dżihadyści, którzy angażując się w narkobiznes, często współpracują ze zorganizowaną przestępczością „niewiernych". Handel narkotykami towarzyszy wojnie i terroryzmowi od dawna, jednak w przypadku dżihadu jest nie tylko ważnym źródłem dochodu, lecz także narzędziem niszczenia świata „niewiernych" – tłumaczy Witold Repetowicz w artykule „Narkodżihad i spółka".

Tak wielkiego poziomu długu jak obecnie ludzkość nie osiągnęła nawet w czasach totalnej mobilizacji na potrzeby drugiej wojny światowej. Mało kto bije jednak na alarm, a wręcz przeciwnie, niektórzy ekonomiści wieszczą nawet nadejście „nowej ekonomii" –ostrzega Jakub Wozinski w tekście „Kapitalizm niespłacalnego długu".

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również kardynał Gerhard L. Müller twardo broni ks. prof. Dariusza Oko.

