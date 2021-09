Jak dyskryminowani są politycy? "Ciekawa i smutna lektura"

– Mylili się ci, którzy wieszczyli, że sport zniszczą komercja i doping. Sport niszczy dziś ideologia. Ci, którzy do tej pory tego nie widzieli, zorientowali się po meczu z Anglią i oskarżeniach o rasizm – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Sport utracony”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Prawo ma służyć ludziom – mówi prof. Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich, w rozmowie z Karolem Gacem.

– Wyjazd do Wenecji 20-osobowej ekipy z Polski potraktować możemy jako turystyczny. A i do Oscarów wybrano właśnie film, który nie ma żadnych szans – zauważa Remigiusz Włast-Matuszak w tekście „Polska sztuka”.

– Dlaczego od wielu lat każda kolejna władza w naszym kraju może zakładać, że niezależnie od tego, ile nowych obciążeń nałoży na Polaków, ci się otwarcie nie zbuntują? Dlaczego Polacy na tle wielu narodów Europy wydają się tak nieprawdopodobnie wręcz potulni, mimo mitu o umiłowaniu wolności i wrodzonym braku pokory? – zastanawia się Łukasz Warzecha w artykule „Dlaczego Polacy siedzą cicho”.

– Mija 80 lat od zapomnianej tragedii Zaporoża, zatopionego decyzją Stalina – pisze Paweł Gierech w tekście „Autosabotaż na sowieckiej dumie”.

– Oficjalnie usługa in vitro dla homoseksualnych par jest we Francji nielegalna. Legalne są już za to targi, podczas których promowane są takie usługi w sąsiednich krajach. Czy to przyzwyczajanie Francuzów do kolejnego przesunięcia granic? – zastanawia się Olivier Bault w tekście „Francja zalegalizuje surogację?”.

– Większość Polaków po pandemii ani myśli o powrocie do biur. Z badań wynika, że kilkadziesiąt procent młodych pracowników chciałoby całkowitej pracy zdalnej. Duża grupa jest w stanie zgodzić się na model hybrydowy. Ponad połowa deklaruje zaś, że odejdzie z firmy, jeśli szef zażąda od nich powrotu do regularnego przesiadywania w biurze – zauważa Jacek Przybylski w artykule „Hybrydowa rewolucja”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Cezary Gmyz ocenia rządy Angeli Merkel.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 20 września 2021.