"Do Rzeczy" nr 46: Szturm na Polskę

– Próg wojny został właśnie przekroczony – przekonuje gen. Roman Polko, generał dywizji Wojska Polskiego, komandos, były dowódca elitarnej jednostki GROM, w rozmowie z Karolem Gacem.

– Wszystkie przestrogi, że początkowe indywidualne próby przekroczenia granicy zamienią się z czasem w masowy napór, były odrzucane. Teraz, gdy już to nastąpiło, warto zdefiniować, jakie lekcje historyczne całkowicie zatarły się w pamięci zbiorowej sporej części Polaków – pisze Piotr Semka w tekście „Czego nie chciano wiedzieć”.

– Fakt, że główny ciężar ataku Łukaszenki przesunął się z krajów bałtyckich na Polskę, niewątpliwie jest skutkiem ochoczego podchwycenia przez polską opozycję i jej media Łukaszenkowskiej propagandy – tłumaczy Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Granice szaleństwa i zdrady”.

– Po śmierci młodej kobiety w Pszczynie opozycja postanowiła zagrać aborcyjną kartą, by kolejny raz wyprowadzić ludzi na ulicę. Dezinformowano też na temat sytuacji prawnej w Polsce w kwestii ochrony życia i zdrowia matki oraz dziecka w prenatalnej fazie życia – zauważa Tomasz Rowiński w artykule „Proaborcyjne dezinformacje”.

– „Finch” z Tomem Hanksem to opowieść o tym, jakie wnioski z końca świata wyciągnąć należy, zanim świat rzeczywiście się skończy – stwierdza Piotr Gociek w tekście „Apokalipsa familijna”.

– Ubecy zabili Jana „Anodę” Rodowicza, zgniatając go w szafie. Potem prześladowali jego brata. Wsadzono go do więzienia z wyrokiem śmierci – pisze Jerzy Dąbrowski w artykule „Prześladowanie Rodowiczów”.

– Polskie sądy są zupełnie nieprzygotowane do prowadzenia spraw dotyczących zagrożenia terrorystycznego – ostrzega Witold Repetowicz w tekście „Nie ma legitymacji ISIS, to niewinny”.

– 27 proc. Bułgarów, 23 proc. Litwinów, 21 proc. Cypryjczyków, 17 proc. Portugalczyków i Greków oraz 9 proc. Niemców już w zeszłym roku nie było w stanie wystarczająco ogrzać swojego domu. Fatalna w skutkach polityka energetyczna Brukseli w połączeniu z windowanymi przez Moskwę cenami gazu sprawia, że w tym roku zmarznie jeszcze więcej Europejczyków – zauważa Jacek Przybylski w artykule „Ciepło już było”.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 15 listopada 2021 r.