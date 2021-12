Ziemkiewicz: To szaleństwo może nas wiele kosztować

– Imigracjonizm. Szaleństwo, które może nas i Europę wiele kosztować. O tym szaleństwie i przeciwko temu szaleństwu pisze Marek Jurek i jest to jeden ważny tekst. Również ważny jest mój tekst, ponieważ piszę o o innym szaleństwie, które również bardzo Europie w tej chwili zagraża – o federacjonizmie. Ci "federaści" dążą uparcie do stworzenia jednego państwa europejskiego, nie zdając sobie sprawy z tego, że gdyby się im to udało oznaczałoby to zamianę Europy w piekło – opisuje Ziemkiewicz.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Spór obrońców tradycji z entuzjastami nowoczesności dzieli Polaków co najmniej od trzech wieków. Artyści z autonomicznej Galicji próbowali pogodzić jedno z drugim – tłumaczy Wiesław Chełmniak w artykule „Polskie style”.

– W ideologii sanitarystycznej widzimy charakterystyczną dla ruchów rewolucyjnych nieustającą radykalizację. Nie wystarczy już zaszczepić się dwiema dawkami – konieczna jest trzecia. Nie wystarczy już popierać zachęty do szczepienia – trzeba popierać szczepienia obowiązkowe – zauważa Łukasz Warzecha w tekście „Demagogia »Newsweeka«”.

– Imperium amerykańskie może pociągnąć nas w przepaść – ostrzega Mathieu Bock-Côté, kanadyjski socjolog

z Quebecu, autor kilku książek o multikulturalizmie, o dyktaturze politycznej poprawności i o rewolucji „rasjalistycznego” antyrasizmu na Zachodzie.