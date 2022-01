Skandal w krakowskim Teatrze im. J. Słowackiego. Baranowska zapowiada nowe "Do Rzeczy"

Kamila Baranowska, "Do Rzeczy"

– Nasz temat okładkowy to skandal w krakowskim Teatrze im. J. Słowackiego. "Dziady w szambie", tak nazywamy to na okładce – mówi Kamila Baranowska w zapowiedzi nowego numeru "Do Rzeczy".