"Do Rzeczy" nr 4: Alfabet obłędu. Co COVID-19 zrobił z naszymi głowami

– Przedstawiam alfabet covidowy. Robi się go bardzo prosto. Co prawda, początek nie jest prosty, bo trzeba napisać ponad 600 wpisów o pandemii, ale potem to już z górki: wpisujesz w wyszukiwarkę swego bloga Dziennikzarazy.pl podejrzane o popularność słowa czy pojęcia i patrzysz, jak często się pojawiają w zbiorze wpisów o covidowej pandemii. Tak to się robi. A co z tego wynika? Oprócz tego, co poniżej, wychodzi, że pojawiły się nowe pojęcia, a niektóre stare nabrały nowych znaczeń w ramach językowej dekonstrukcji covidowej. Teraz do dzieła, czyli do alfabetu – pisze Jerzy Karwelis w tekście „Covidowy alfabet".

–W działaniach wielu rządów na świecie nie ma już logiki. Dlaczego? Ponieważ istnieją interesariusze, którzy zainwestowali w epidemię tak wiele, że łatwo nie pozwolą jej zakończyć – przekonuje Łukasz Warzecha w artykule „Covidowy zawrót głowy”.

– Dlaczego Wielka Brytania, która jest zdecydowanie bardziej oddalona od Ukrainy, troszczy się o uzbrojenie Kijowa bardziej niż Niemcy? Polacy obserwują to z uwagą, gdyż muszą zadać sobie pytanie: Jak zareagowaliby nasi sąsiedzi w przypadku agresji Rosji na Polskę? – zauważa Piotr Semka w tekście „Biedni Polacy patrzą na Niemcy”.

– Stara arystokracja, bezczelni nowobogaccy, przemysłowe fortuny i wielkie społeczne zmiany: nowy serial twórcy „Downton Abbey” pokazuje narodziny potęgi Ameryki – recenzuje Piotr Gociek w artykule „Rody Nowego Jorku”.

– W sprawie sytuacji na naszej granicy wschodniej warto przede wszystkim pytać: Co to znaczy, że katolik ma być patriotą? Czy powinien przestrzegać przyjętego w kraju prawa, czy powinien szanować państwo, w którym żyje, i czy ma szanować legalne władze swego państwa? – rozważa Jan Parys w tekście „Kryzys po katolicku”.

– Najbogatsza kobieta wśród polskiej arystokracji przed pierwszą wojną światową i dama wielkiego serca, której życie mieniło się wieloma – pisze Tomasz Lenczewski w artykule „Arystokratka ponad wszystko”.

– Gdyby Novak Djoković zdecydował się teraz na przejście do polityki, wygrałby w Serbii wszelkie możliwe wybory. Od lat jest symbolem sukcesu: sportowego, życiowego i zawodowego, chyba najbardziej znanym serbskim sportowcem na świecie, a także symbolem człowieka, który doskonale wie, skąd pochodzi, i demonstruje przywiązanie do korzeni – zauważa Dominika Ćosić w tekście „Nole”.

