Co się dzieje w PiS? Baranowska zapowiada najnowsze "Do Rzeczy"

– Co się dzieje w PiS? Jak władza absolutna Jarosława Kaczyńskiego i to, że wszystkie decyzje polityczne są podporządkowane jego woli i opinii wpłynie na los Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy? – zastanawia się Kamila Baranowska.

Ponadto, w tekście publicystki tygodnika "Do Rzeczy" możemy przeczytać o powrocie byłego wicepremiera Jarosława Gowina do polityki po chorobie i pobycie w szpitalu. Autorka pisze, jakie lider Porozumienia ma plany, co zamierza i jakie są szanse na realizacje celów po stronie opozycyjnej.

Baranowska zapowiada również ciekawy tekst autorstwa Macieja Pieczyńskiego o tym, jak Polska powinna wspierać Ukrainę w dobie możliwej agresji ze strony Rosji i jak robić to mądrze.

– Bardzo interesujący jest także tekst Łukasza Zboralskiego o katastrofie demograficznej, która wisi nad naszym krajem. Są nowe dane w tej sprawie, które nie napawają optymizmem – stwierdza publicystka. Czy da się temu zaradzić? Czy można to zatrzymać? I jakie mogą być długofalowe skutki? – dodaje.

