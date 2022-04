Widmo głodu. Zychowicz zapowiada najnowsze "Do Rzeczy"

Nowy numer "Do Rzeczy"

– W temacie okładkowym Jakub Wozinski pisze o kryzysie żywnościowym, który może wywołać wojna na Ukrainie. Rosja i Ukraina to olbrzymi eksporterzy zboża i innych płodów rolnych. Obecnie Rosja jest objęta sankcjami, zaś Ukraina jest sparaliżowana przez wojnę. To oznacza kłopoty dla świata – mówi Piotr Zychowicz.

– Rafał Ziemkiewicz pisze o tym, że musimy się skupiać na Ukrainie, ale nie wolno zapominać, żeby już teraz wzmacniać polską armię – zapowiada zastępca redaktora naczelnego tygodnika "Do Rzeczy".

– Największym atutem tygodnika "Do Rzeczy" jest to, że na jego łamach mogą państwo przeczytać opinie ludzi o różnych poglądach, które się ścierają, i samemu wyciągać wnioski. To rzadkie na obecnym rynku medialnym w Polsce. W tym numerze "Do Rzeczy" bardzo interesujący dwugłos, spór pomiędzy Łukaszem Warzechą a dr. Sikorą, który dotyczy tego, czy Polska powinna gwałtownie przerwać dostawy rosyjskich surowców. Nie chodzi o wymiar moralny, tylko o możliwe konsekwencje gospodarcze – powiedział publicysta.

– W tygodniku jest również mój tekst o prof. Mearsheimerze, słynnym amerykańskim realiście o niestandardowych, kontrowersyjnych poglądach na temat genezy wojny na Ukrainie. Profesor uważa, że Ukraina popełniła olbrzymi błąd, rezygnując z broni nuklearnej w 1994 roku, a po drugie – pokazuje, że Anglosasi, dając Ukrainie pewne gwarancje, których nie zamierzali wypełnić, doprowadzili czy też przyczynili się do wybuchu obecnej wojny – oznajmił Piotr Zychowicz. – Przedstawiam poglądy prof. Mearsheimera, jego przeciwników i wszyscy czytelnicy mogą sami wyciągnąć wnioski – dodał.

Ponadto, w tym numerze tekst Łukasza Zboralskiego o tym, że Polacy piją coraz mniej wódki

Zapraszamy do lektury!