"Do Rzeczy" nr 17: COVID-19. Co w cieniu wojny szykują nam globaliści

– Dwa lata po wybuchu pandemii znaczna część świata zapomina o covidowych restrykcjach. Chiny idą w odwrotnym kierunku – wobec wzbierającej fali omikrona zamykają pod kluczem setki milionów obywateli i zamieniają kraj w jeden wielki covidowy areszt – zauważa Piotr Włoczyk w tekście "Czerwony areszt".

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Rzecz nie w tym, że zarówno zachodnia, jak i polska liberalistokracja wytwarza coraz większą liczbę paranoicznych narracji, ale w tym, że to ich głosiciele stają się dla niej autorytetami, liderami opinii – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w tekście "Wielki spisek PiS".

– Czasowe przynajmniej wyeliminowanie rosyjskości z obiegu kulturowego wszystkim zainteresowanym wyjdzie na dobre – stwierdza Krzysztof Masłoń w artykule "Buratino, won!".

– Papież Franciszek robi wiele, by przygotować Kościół katolicki do klęski w jednej z najważniejszych batalii współczesności. Urzędujący papież relatywizuje nauczanie Kościoła na temat homoseksualizmu, broni biskupów uwikłanych w kontakty seksualne z młodymi mężczyznami, rehabilituje dysydenckie organizacje potępiane przez jego poprzedników i promuje hierarchów, którzy otwarcie głoszą herezję – przekonuje Paweł Chmielewski w tekście "Torowane klęski Kościoła".

– Roman Dmowski podkreślał, że od przynależności Królewca i Prus Wschodnich zależy przyszłość Polski i Niemiec, a tym samym całej Europy Środkowej i Wschodniej – zauważa Grzegorz Kucharczyk w artykule "W Królewcu (prawie) wszystko się zaczęło".

– Zełenski pokonał i próbował politycznie dobić Poroszenkę, wyzwolił się spod wpływów Kołomojskiego, a teraz dobrał się do skóry Medwedczukowi. Ukraińscy oligarchowie robią własne interesy, czasem zgodne z tym narodowym, czasem wręcz przeciwnie – pisze Maciej Pieczyński w tekście "Wojna oligarchów".

– Przeciętny amerykański pracownik, aby stać się tak bogaty jak Elon Musk, musiałby pracować co najmniej 3 mln lat. Kiedy więc ktoś tak zamożny postanowi zdominować ziemską orbitę swoimi satelitami, to po prostu to robi. A co, gdy nie podoba mu się, jak działa Twitter? – docieka Jacek Przybylski w artykule "Myśli za milion dolarów".

Na łamach nowego "Do Rzeczy" również Joanna Bojańczyk o reakcji rynku mody na rosyjską napaść na Ukrainę.

