Polityka gościnności. Ziemkiewicz zapowiada nowy numer "Do Rzeczy"

Nowy numer "Do Rzeczy"

– W szaleństwie, które panuje i zostaje kontrowane drugim szaleństwem – antyukraińskim, my staramy się zachować rozsądek w duchu instruktarzu udzielanego w każdym samolocie przed lotem: Jeżeli masz dziecko, to najpierw załóż maseczkę tlenową sobie, choć serce podpowiada podać dziecku, bo jak ty zemdlejesz, to dziecku już i tak nie pomożesz. Tak samo jest z pomocą dla Ukrainy. Jeżeli sami się tą pomocą wykończymy, to nie będziemy już w stanie pomagać. Odruch serca ma swoje granice. Jakie są te granice? Czym ryzykujemy? Co nas czeka? O tym Jakub Wozinski i Wojciech Golonka w znakomitych tekstach okładkowych – powiedział w zapowiedzi Rafał A. Ziemkiewicz.

– W tym numerze także świetny tekst Piotra Semki o Tomaszu Lisie, przypominający historię tej postaci. Jest też tekst Piotra Goćka – autora dwóch książek analitycznych o rządach Platformy Obywatelskiej – o tym, jak Donald Tusk chciał być "dużym misiem", a został "pluszakiem". Autor wyjaśnia, dlaczego Tusk wrócił do Polski i czemu w ostatnim czasie stara się zmusić zaprzyjaźnioną opozycję do jednej listy wyborczej, którą on będzie kierował – mówił.

– Warto przeczytać tekst Łukasza Zboralskiego o nadużyciach covidowych, o tym, jak wydano niezbyt mądrze masę pieniędzy w czasie paniki covidowej. Warto wyciągnąć z tego wnioski na przyszłość. Bo szlachetna intencja wymaga rozumu – inaczej zmienia się w swoje przeciwieństwie – stwierdził publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

– Tomasz Rowiński pisze o węglu. Jak to jest, że Polska, leżąca na węglu, w tym roku będzie musiała zaimportować 11 ton węgla? Skąd? Pewnie z Rosji. Chociaż podobno otworzyły się też inne źródła. Polecam artykuł – oznajmił.

W najnowszym numerze "Do Rzeczy" także wiele innych ciekawych tekstów oraz stałe felietony. Zapraszamy do lektury!