"Do Rzeczy" nr 27: Dlaczego Franciszek nie lubi polskiego Kościoła?

"Do Rzeczy" nr 27, zdjęcie ilustracyjne

Spuścizna Jana Pawła II, formułowana często we współpracy z kard. Ratzingerem, wciąż przenika współczesne katolickie nauczanie i rządząca teraz frakcja relatywistyczna, starająca się ostatecznie zrewolucjonizować Kościół, robi wiele, by wyplenić to dziedzictwo. Dla tej frakcji polscy biskupi są zagrożeniem. I ponoszą tego konsekwencje – zauważa Tomasz Rowiński w artykule "Kapeluszy kardynalskich nie będzie".

– Jakimi cechami winien odznaczać się następca św. Piotra? George Weigel wskazuje na dziewięć. Po pierwsze, przyszły papież ma być człowiekiem głębokiej i autentycznej wiary. Ma posiadać "zdolność przedstawiania symfonii prawdy katolickiej słowem i przykładem jako nieodpartej alternatywy dla tych wizji dóbr ludzkich, które kształtują (i wypaczają) świat ponowoczesny" – pisze ks. Przemysław Artemiuk w tekście "Papież według George’a Weigla". Na łamach "Do Rzeczy" również: – Rosja oficjalnie przestała być uznawana za "partnera NATO" i zaczęła być traktowana jako "bezpośrednie zagrożenie". Prezydent USA Joe Biden ogłosił także zamiar stworzenia nad Wisłą stałej kwatery głównej V Korpusu armii amerykańskiej i zwiększenie militarnej obecności USA w całej Europie do ok. 100 tys. żołnierzy. To realne wzmocnienie bezpieczeństwa Polski i jednoznaczny sygnał dla Rosji – stwierdza Jacek Przybylski w artykule "NATO 2.0 ze stałą bazą w Polsce". – "Stój prosto i się śmiej, śmiej im się prosto w twarz" – wita rosyjskiego agresora Tamara Duda w powieści "Córeczka". "W tobie Ukrainy znajdzie się dosyć. Bo ty nią jesteś" – stwierdza Piotr Gociek w tekście "Córki wojny". – Upadek Rzeczypospolitej szlacheckiej ułatwił przechodzenie rodzin plebejskiego pochodzenia do sfery ziemiaństwa. Ich potomkowie uchodzą dziś bezprawnie za potomków szlacht – pisze Tomasz Lenczewski w artykule "Uszlachetnieni". – Cofnięcie przez amerykański Sąd Najwyższy barbarzyńskiego wyroku z 1973 r. rozwścieczyło amerykańską lewicę. Proaborcyjni aktywiści zrobią wszystko – nie wyłączając przemocy – by stanąć na drodze rozpoczynającej się wielkiej kontrrewolucji pro-liferów – zauważa Piotr Włoczyk w artykule "Świat po Roe". – Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, nad którą 8 czerwca głosował Parlament Europejski, od 2035 r. dla aut osobowych i dostawczych miałaby obowiązywać zerowa norma emisji CO2, co w praktyce oznacza zakaz sprzedaży nie tylko samochodów spalinowych, lecz także wszelkiego rodzaju hybryd – stwierdza Łukasz Warzecha w tekście "Szaleńcze plany UE". Na łamach nowego "Do Rzeczy" również dwugłos "Do Rzeczy": Polska i Polacy wobec rzezi wołyńskiej. Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku, 4 lipca 2022 r.