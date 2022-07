"Do Rzeczy" nr 30: Komu szkodzą sankcje wobec Rosji

Komu szkodzą sankcje wobec Rosji. Okładka najnowszego numeru "Do Rzeczy"

– W Polsce obłożenie Rosji sankcjami uznawane jest za dogmat. Przede wszystkim dlatego, że to moralnie słuszne. Jednak sankcje mają sens, jeśli prowadzą do oczekiwanych skutków. Na razie nic takiego się nie dzieje, za to poważnie cierpi Europa – zauważa Łukasz Warzecha w tekście "Kontrproduktywne sankcje".

– Pomimo wielkiego potencjału afrykańskiego kontynentu afrykański gaz nie zastąpi w sposób szybki i stabilny tego z Rosji – pisze Olivier Bault w artykule "Gaz z Afryki nie wystarczy". Na łamach "Do Rzeczy" również: – "Kto rozbija jedność Unii Europejskiej w obliczu agresji Putina na Ukrainę, działa na rzecz agresora" – oto chyba największa i zarazem najczęściej powtarzana z propagandowych bzdur w dyskursie "proeuropejskiej" liberalnej lewicy – stwierdza Rafał A. Ziemkiewicz w artykule "Wojna Berlina". – Disney, przez dekady symbol bezpiecznej rodzinnej rozrywki, kroczy dziś obok Netflixa w awangardzie postępu dyktowanego przez środowiska LGBT – ostrzega Piotr Gociek w tekście "Geje z kosmosu". – Prawda nie jest względna – zauważa prof. Wojciech Roszkowski, historyk, Kawaler Orderu Orła Białego, autor podręcznika do przedmiotu historia i teraźniejszość, w rozmowie z Krzysztofem Masłoniem. – Wysyłali na śmierć młodych chłopców, a sami kryli się za ich plecami! – usłyszałem o dowódcach AK w powstaniu warszawskim. Czy rzeczywiście byli tchórzami, którzy swoje życie opłacali krwią podwładnych? – rozważa Maciej Rosalak w tekście "Pod presją wydarzeń i czasu". – Oficjalnym powodem dymisji szefa SBU i prokurator generalnej na Ukrainie były liczne przypadki zdrady państwa w kierowanych przez nich instytucjach. Jednak według części mediów prawdziwym celem zmian jest konsolidacja władzy w rękach oskarżanych o korupcję i działanie na rzecz Kremla współpracowników Wołodymyra Zełenskiego – pisze Maciej Pieczyński w artykule "Kolaboracja, korupcja, walka o władzę". Na łamach nowego "Do Rzeczy" również tekst Tomasza Cukiernika o problemach w tych gałęziach gospodarki, do których wtrącają się politycy, w tym najgorszy ich gatunek: eurokraci. Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku, 25 lipca 2022 r.