"Do Rzeczy" nr 33: Polska partia Sorosa

– George Soros lubi grę na wielu instrumentach, a do nich zaliczyć należy także ludzi uformowanych na jego modłę, o tej samej marksistowskiej wrażliwości, którzy umieszczeni na odpowiednich stanowiskach będą dyskretnie, acz skutecznie wysadzali ramy „społeczeństw zamkniętych” – stwierdza Wojciech Golonka w artykule “Samozwańczy bóg”.

– Donald Tusk lansuje dziś przede wszystkim „politykę sępa”. Czeka, aż zimą dojdzie do katastrofy energetycznej, z przejęciem opowiada, jak szaleje inflacja i drożeje żywność. A jednocześnie unika odpowiedzi na pytanie, co on by zrobił, aby inflacji ukręcić łeb. Pytanie, jak zaprojektuje jesienną kampanię i jak rozłoży w niej akcenty– rozważa Piotr Semkaw artykule “Taktyka „»na sępa«, czyli cztery dylematy Donalda Tuska”.



–„Notre-Dame płonie” to film arcykatolicki w swojej wymowie, aż trudno uwierzyć, że powstał w dzisiejszej laickiej Francji – pisze Piotr Gociek w tekście “Szukamy znaków”.



– Przez całe powojenne dziesięciolecia próbowano nam wmówić, że Kościół, religie, w tym chrześcijaństwo, to epifenomeny, które za chwilę znikną i nie ma co się nimi zajmować, a ci, którzy głoszą coś innego, są nieedukowalnymi prymitywami. Profesor Roszkowski miał odwagę temu się przeciwstawić. Nie zaskakuje, że wielu atakuje za to jego książkę „Historia i teraźniejszość” – zauważa Andrzej Szpociński w artykule “Podręcznik pod ostrzałem”.

– Król Popiel i jego potomkowie być może zostali zabici w Bonikowie, zdobytym przez drużyny Piastów. Ich lud wybito, wysiedlono lub sprzedano w niewolę. Dziś tylko puste pola i resztki wałów wskazują miejsce, gdzie mogła powstać druga stolica Królestwa Polskiego – pisze Jacek Komuda w tekście “Zapomniana wojna Lestka i Siemomysła”.

– Przez lata żaden amerykański urzędnik wysokiej rangi nie odwiedził Tajpej, choć oczywiście amerykańskie polityczne i militarne wsparcie dla Tajwanu pozostawało niezmienne. Nancy Pelosi, będąc trzecią osobą w państwie i publicznie ściskając się z prezydent Tajwanu, złamała niejako tę grę pozorów, na co zarówno Waszyngton, jak i Pekin nie do końca wiedzą, jak zareagować. To pogwałcenie utrzymywanego przez ostatnie 25 lat status quo – zauważa Maria Kądzielska w artykule “Łabędzi śpiew Pelosi”.

– Co oznacza obecny głęboki zwrot Platformy w lewo? Czy Donald Tusk faktycznie chce zacząć eksperymentować z rozwiązaniami z katalogu Partii Razem? Czy to może jedynie manewr taktyczny, który ma służyć zaatakowaniu Lewicy z jednej strony, a odebraniu motywacji wyborcom PiS z drugiej? – zastanawia się Łukasz Warzecha w tekście “Tusk jako gorliwy socjalista”.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od wtorku, 16 sierpnia 2022 r.