Czy Polska może być potęgą? Gabryel poleca nowy numer "Do Rzeczy"

Piotr Gabryel poleca "Do Rzeczy"

Serdecznie zapraszam do lektury najnowszego wydania "Do Rzeczy" – mówi Piotr Gabryel. Co znajdziecie Państwo na łamach tygodnika?

– Na okładce: "Czy Polska może być potęgą?”. Czy Polska może stać się potęgą w najbliższym czasie wskutek zmian, do których może dojdzie na wielkiej światowej szachownicy, na której grają globalne i regionalne mocarstwa, w rezultacie wojny za naszą wschodnią granicą? – zastanawia się Piotr Gabryel. – W tym wydaniu w debacie biorą udział Rafał Ziemkiewicz i Łukasz Warzecha. To ostra wymiana zdań. A okazją do niej jest ukazanie się najnowszej książki Rafała Ziemkiewicza – "Wielka Polska" – zauważył zastępca redaktora naczelnego tygodnika "Do Rzeczy". Czytaj też:

Ziemkiewicz: Polska skazana na wielkośćCzytaj też:

Znikający pragmatyzm – W najnowszym wydaniu także mnóstwo innych interesujących artykułów, do których lektur serdecznie Państwa zapraszam – oznajmił Gabryel.