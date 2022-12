"Do Rzeczy" nr 50: Jarosława Kurskiego porachunki z polskością. Krzysztof Masłoń o książce "Dziady i dybuki" – wspomnieniach wiceszefa "Gazety Wyborczej"

Na łamach "Do Rzeczy" również:

– Wybory wskażą kierunek światopoglądowy, w którym pójdziemy... Tu mamy w Polsce największe różnice – zauważa dr hab. Bartłomiej Biskup, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, w rozmowie z Ryszardem Gromadzkim.

– To, że wykonane starodawnymi metodami japońskie kimona wykazują tak wielką odporność na upływ czasu, iż mogą być przekazywane i noszone z pokolenia na pokolenie, jasno świadczy o wyższości tradycyjnego rzemiosła nad współczesnym nam zjawiskiem, które historycy ubioru nazywają kpiąco fast fashion. Wystawę poświęconą kimonom można oglądać w Krakowie – pisze Łukasz Czarnecki w tekście "Kimono zawsze w modzie".

– "Duchowa misja Polski" wydaje się ciekawym przykładem próby potraktowania polskiego losu na wzór losu starożytnego Izraela – stwierdza Tomasz Rowiński w artykule "Centroprawicowa mistyka?".

– Wojna z dziedzictwem toczy się nie tylko za naszą wschodnią granicą. Jej areną jest również nasz dom, Polska, Europa, cała cywilizacja, która już cywilizacją być nie chce – zauważa prof. Andrzej Nowak w tekście "Wstęp do najnowszej historii", będącym fragmentem jego nowej książki "Wojna i dziedzictwo".

– Jeśli wierzyć ministrowi sprawiedliwości w Berlinie, Marco Buschmannowi, to niemiecka policja udaremniła obalenie rządu Republiki Federalnej z Olafem Scholzem na czele i powołanie do życia rządu Rzeszy Niemieckiej z księciem Henrykiem XIII Reussem – informuje Jan Bogatko z Berlina w artykule "Jeśli dziś środa, to jesteśmy w Rzeszy".

– Sos sojowy z ludzkich włosów, farbowane sztuczne mięso, makaron z arszenikiem czy śmiercionośne mleko dla dzieci – to tylko przykładowe oszustwa spożywcze, z którymi w ostatnim czasie musiało się mierzyć chińskie społeczeństwo – alarmuje Maria Kądzielska w tekście "Jak otruć własny naród?".

W najnowszym numerze również Wojciech Cejrowski ostro przeciw konfiskowaniu aut nietrzeźwym kierowcom.

Nowy numer "Do Rzeczy" w sprzedaży od poniedziałku, 12 grudnia 2022 roku.