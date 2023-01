"Do Rzeczy" nr 2: Dokończony pontyfikat . Pożegnanie Benedykta XVI

– O Josephie Ratzingerze można powiedzieć, że jak Mojżesz "był człowiekiem bardzo skromnym, najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi". Jeśli dla mediów był to Panzer Cardinal, to tylko dlatego, że uparcie – odziany w pancerz sprawiedliwości, osłonięty tarczą wiary – bronił tego, co uważał za nieprzekraczalne granice prawdy – zauważa Marek Jurek w artykule "Najcichszy z ludzi".

– Władza się odkleiła od rzeczywistości – mówi Marcine Palade, socjolog polityki z Centrum Analiz Wyborczych,

w rozmowie z Karolem Gacem.

– Jeśli fabuła serialu "Brokat" nie jest ledwo zawoalowaną reklamą prostytucji, to nie wiem doprawdy, co miałoby nią być – stwierdza Dariusz Wieromiejczyk w artykule "Solidarność seksworkerek".

– Polska szukała protektora wiarygodniejszego niż ci z przeszłości, stawiając na państwo najpotężniejsze w sojuszu północnoatlantyckim. I to wydaje się rozsądne. Polskie elity uznały, że sojusz z USA trzeba sowicie opłacić. I tutaj rodzą się już wątpliwości – przekonuje Łukasz Warzecha w tekście "Polityka uległości".

– Stan wojenny sprawił, że Romuald Spasowski głośno powiedział: "Dosyć!". W kraju obwołano go zdrajcą, pisano, że sprzedał się za "judaszowe srebrniki". Tak, Romuald Spasowski był zdrajcą, ale nie Polski i nie Polaków. Zdradził komunę, której przez lata służył, zatruty ideologią zaszczepioną mu przez ojca, którego kochał i podziwiał – pisze Krzysztof Masłoń w tekście "Romuald Spasowski: persona non grata".

– Rosja coraz agresywniej stara się wyprzeć wpływy francuskie i amerykańskie z Afryki. W tym celu wspiera przewroty wojskowe i wysyła swoich najemników. Nakręca też niechęć do Zachodu, opierając się na kolonialnych resentymentach. Przejmowanie kontroli nad tamtejszymi kopalniami ma pomóc Rosji omijać sankcje – zauważa Witold Repetowicz w artykule "Wojna o Afrykę".

– Brnięcie w ekologistyczną politykę zeroemisyjności grozi Polsce niebezpiecznym uzależnieniem się od chińskich materiałów, technologii i surowców – ostrzega Jakub Wozinski w tekście "Z rosyjskiego deszczu pod chińską rynnę".

rozmowa Macieja Pieczyńskiego o tym, jak dziś wygląda życie w Kijowie.

