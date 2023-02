"Religie wobec LGBT". Przeczytaj specjalny dodatek w "Do Rzeczy"

Świat islamu uchodzi za radykalnie przeciwny rewolucji LGBT. Poniekąd słusznie, bo to właśnie w krajach muzułmańskich obowiązują za kontakty homoseksualne surowe kary, miejscami włącznie z karą śmierci. A jednak wiele społeczeństw islamskich cechuje w tej sprawie głęboka hipokryzja, zwłaszcza gdy idzie o relacje dorosłych mężczyzn z chłopcami – pisze Paweł Chmielewski w tekście "Islam a LGBT.Czy świat muzułmanów stanie się tęczowy?".

Z perspektywy katolickiej mogłoby się wydawać, że kwestia stosunku judaizmu do homoseksualizmu i ideologii politycznego ruchu homoseksualnego powinna być sprawą prostą. Wszak Stary Testament potępia tego rodzaju aktywności. Okazuje się jednak, że nie ma wśród współczesnych religijnych Żydów jednego stanowiska na ten temat – wskazuje Tomasz Rowiński w artykule "Judaizm a LGBT. Skręt w lewo".

Świat protestancki kłóci się o homoseksualizm i gender. Podczas gdy chrześcijanie wierni literze Pisma Świętego zdecydowanie odrzucają liberalną rewolucję w seksualności, środowiska progresywne maszerują chętnie w awangardzie zmian. Na tym tle dochodzi do poważnych podziałów – i nic nie wskazuje na to, by sytuacja miała się uspokoić – pisze Paweł Chmielewski w tekście "Protestantyzm a LGBT. Chrześcijanie kłócą się o gender".

Czy kogoś jeszcze dziwi, że promotorzy tęczowej agendy mają w Kościele więcej do powiedzenia niż nauczający w zgodzie z katolicką wizją moralności? – pyta Krystian Kratiuk, szukając odpowiedzi na pytanie, "dlaczego Kościół otwiera się na LGBT?

W dodatku również:

"Rada Europy wobec LGBT". Rozmowa z dr. Michałem Sopińskim, prorektorem do spraw rozwoju Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości



"Wolność wyznania a LGBT". Rozmowa z dr. Marcinem Romanowskim, wiceministrem sprawiedliwości

Specjalny dodatek można pobrać bezpłatnie poniżej: