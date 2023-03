Dopaść Wojtyłę. Ziemkiewicz zapowiada nowy numer tygodnika "Do Rzeczy"

Nowy numer "Do Rzeczy"

– Dawno minęły czasy, kiedy "Gazeta Wyborcza" miała kolumnę religijną, nazywaną "piątą kolumną" zresztą. Ale teraz nie ma "piątej kolumny". Nowa tożsamość obozu liberalnej lewicy polega na zaatakowaniu najświętszej świętości dla Polaków, czyli Jana Pawła II. O nagonce na Jana Pawła II, o tym, jakie są realne podstawy do oskarżeń agregowanych w przestrzeni publicznej dwa teksty autorstwa Piotra Semki i Tomasza Rowińskiego – powiedział Rafał Ziemkiewicz w zapowiedzi najnowszego numeru tygodnika "Do Rzeczy".

Publicysta polecił także tekst swojego autorstwa pod tytułem "Kozi róg Tuska". – Nie ma już właściwie innej możliwości przed Tuskiem i Platformą Obywatelską, niż zbudowanie nowej tożsamości w zanegowaniu wszystkiego, co kojarzy się z Polską, bo wszystko to, co kojarzy się z Polską, kojarzy się z PiS-em, a nie z Europą – zauważył.

– Oprócz tego, jak zawsze, dużo dobrej publicystyki. Tekst Zuzanny Dąbrowskiej o wszystkich ściemach "Barta" Staszewskiego. Tekst Łukasza Zboralskiego o ekologistach. Rozmowa z Krzysztofem Wyszkowskim, nestorem opozycji solidarnościowej. Analiza sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym piórem Karola Gaca – oznajmił Ziemkiewicz.

– Zwracam szczególną uwagę na tekst Macieja Pieczyńskiego o iluzji innej Rosji. Co mówi Putin, to wiemy. Ale co mówią opozycjoniści, jakie pojawiają się alternatywy dla Putina, tego może nie wiemy. A warto się z tym zapoznać – stwierdził.

W najnowszym numerze "Do Rzeczy" również wiele innych ciekawych tekstów oraz stałe felietony. Zapraszamy do lektury!