"Do Rzeczy" nr 14: Śledztwo w sprawie Łazarza

W Ewangelii Jana wskrzeszenie Łazarza to swego rodzaju punkt kulminacyjny. To ostatni wielki znak, który uczynił Jezus. To zapowiedź ostatecznego zmartwychwstania. Ale to także wydarzenie, które uruchamia fatalny mechanizm: pobudza strach władz żydowskich i wywołuje decyzję o usunięciu znienawidzonego Nazarejczyka.

Wskrzeszając Łazarza, Jezus – pokazuje ewangelista – przypieczętował własną śmierć na krzyżu i jednocześnie otworzył bramę do Zmartwychwstania – pisze Paweł Lisicki w tekście „Śledztwo w sprawie Łazarza”. O atakach na św. Jana Pawła II z Rafaelem Navarro-Vallsem, hiszpańskim prawnikiem, bratem śp. Joaquína Navarro-Vallsa, dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej w latach 1984–2006 rozmawia Małgorzata Wołczyk w wywiadzie zatytułowanym „Jan Paweł II kontra komunizm”. Na łamach „Do Rzeczy” również: Na tle sporów i konfliktów w łonie opozycji PiS jawi się jako spójna formacja. Wyciszono kontrowersje z Solidarną Polską. PiS wchłania kukizowców, a wszyscy politycy w pokorze czekają na rozstrzygnięcia „naczelnika” w sprawie układu na listach. Czy więc Kaczyński może spokojnie czekać na najbliższe miesiące kampanii wyborczej? Raczej nie. Bo zaczyna się zmieniać krajobraz polityczny– pisze Piotr Semka w tekście „Nowa mapa sztabowa Kaczyńskiego”. - Myślę, że dla większości sceny politycznej jest to kampania „wszystko albo nic”, bo jeśli przegra, to nie ma szans na przeżycie czterech lat w opozycji – mówi Józef Orzeł, filozof i ekonomista w rozmowie z Karolem Gacem zatytułowanej „Opozycja nie przekonuje większości”. Rafał A. Ziemkiewicz wylicza, czym nas straszy antyPiS w tekście „Alfabet apokalips”. Branie pod uwagę Kwaśniewskiego na szefa NATO byłoby dla samego kandydata niekomfortowe. Bo trzeba by prześwietlić jego karierę – wskazuje Tomasz Rowiński w tekście „Reaktywacja Kwaśniewskiego?”. Krzysztof Masłoń w tekście „Boski Witold” pisze o tym, jak daliśmy sobie wmówić, że w twórczości Witolda Gombrowicza mieszka nieśmiertelne piękno. Łukasz Warzecha prezentuje swój alfabet, który pomoże zrozumieć nowy wspaniały świat. Jeffrey Sachs uważa, że wojna trwa, bo to świetna okazja osłabienia Rosji bez rozlewu amerykańskiej krwi przy stosunkowo niewielkim nakładzie finansowym. Jego zdaniem głównym celem USA są jednak Chiny– wskazuje Wojciech Golonka w tekście „Wszystkie bitwy Jeffreya Sachsa”. Paweł Chmielewski w tekście „Zmierzch czerwonych biretów” pokazuje, jak papież Franciszek ograniczył władzę kardynałów. Jan Bogatko pisze o prawdziwym życiu ikony walki z nazizmem w tekście „Podwójne życie Irmgard Kroymann”. Maciej Pieczyński opisuje „Derusyfikację Ukrainy”, którą Rosja sama sobie zgotowała. Jakub Wozinski tłumaczy, dlaczego nie powinniśmy bać się rozmawiać o polexicie w tekście „Ucieczka z raju czy z tonącego okrętu?”. Pod koniec XVII w. Wielkie Księstwo Litewskie zostało opanowane przez ród możnowładczy, który – mówiąc dzisiejszym językiem – stworzył oligarchiczne państewko bezprawia przypominające Białoruś Łukaszenki albo bananową republikę – pisze Jacek Komuda w tekście „Wszechwładza Sapiehów”. Ponadto w numerze „Do Rzeczy”: Łukasz Zboralski o emerytach z Wielkiej Brytanii, którzy wybierają Polskę („Polski raj?”); Piotr Gociek o fenomenie serialu Ted Lasso („Trenerze, ratuj!”); Rozmowa z Piotrem Otrębskim o warszawskich świątyniach („Tajemnice warszawskich kościołów”); rozmowa z prof. Michałem Lubiną, specjalistą w problematyce stosunków rosyjsko-chińskich („Niedźwiedź w objęciach smoka”); Jacek Przybylski o zbliżającym się końcu amerykańskiej dominacji („Koniec ery potężnego dolara?”); Jacek Pałkiewicz o ludziach, którzy przeżyli siłą woli („Otrzeć się o śmierć”);